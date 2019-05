Pisarz Jacek Dehnel dokonał apostazji. Powodów jest kilka

Ukrywanie molestowania, agresja wobec środowiska LGBT czy zaangażowanie w politykę PiS - to powody, dla których Jacek Dehnel dokonał apostazji. Wcześniej, mimo że nie czuł się członkiem Kościoła, przynależność do niego mu nie przeszkadzała. Aż do teraz.

Jacek Dehnel opisał procedurę wyjścia w Kościoła na Facebooku (East News, Fot: JACEK DOMINSKI/REPORTER)

Należał do Kościoła katolickiego. Mimo, że nie uważał się za jego członka, przynależność na papierze mu nie przeszkadzała. "Przez całe lata uważałem apostazję za kompletnie zbędną" - napisał na Facebooku pisarz Jacek Dehnel. Dodał, że "czasem zmienia się poglądy" i w nim coś "nie pękło może, ale się przesunęło".

Dokonał apostazji i wyliczył powody, dla których się na nią zdecydował: "rosnąca agresja kościoła katolickiego wobec społeczności LGBT, publiczne wspieranie nacjonalizmu, zaangażowanie w politykę po stronie partii rządzącej, organizowanie propagandowych kampanii kłamstw i oszczerstw, przede wszystkim zaś obrzydliwy, powszechny i systemowy proceder ukrywania gwałtów i molestowania dzieci przez funkcjonariuszy kościoła (w tym biskupów diecezji mojego chrztu i mojego zamieszkania, Głódzia i Nycza)"

To wszystko, jak podkreślił Dehnel, sprawiło, że "jego sumienie nakazało mu odciąć jakiekolwiek więzy, łączące go z instytucją, nawet takie, które osobiście uważa za urojone".

Zaznaczył też, że było to dla niego "zaskakująco miłe i bezproblemowe doświadczenie".

