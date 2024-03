PiS złamało prawo? Jest wniosek do PKW

- Wszyscy o tym wiedzieli, ale wymiar sprawiedliwości za czasów PiS nie reagował, z wiadomych powodów, bo to za czasów PiS zbudowano wielki fundusz, taki partyjny bank Ziobry. Wydawali na to, co chcieli. Oni, czyli politycy Suwerennej Polski. Wczoraj wszyscy odetchnęli z ulgą, jak zobaczyli działania prokuratury. Wszyscy chcą wyjaśnienia, na co poszły setki milionów złotych - powiedział Joński.