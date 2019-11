WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze pis + 2 Marcin Horała30-krotność zus oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu PiS zaskoczył wycofaniem projektu. Marcin Horała: "Nic na siłę" We wtorek projekt PiS o 30-krotności składki ZUS miał zostać poddany pod głosowaniu. Tak się jednak nie stanie, bo PiS go wycofał. Dlaczego?... Rozwiń Został wycofany Chwileczkę państwo … Rozwiń Transkrypcja: Został wycofany Chwileczkę państwo Na Samsunga nie wnioskodawców Uznaliśmy że wobec na daleko idącej kontrowersji Sprzeciwu również części posłów zjednoczonej prawicy są małe szanse że Ten projekt przeszedł więc nic Nie nie Zawieszenie Kalendarz Na ten moment projekt jest wycofany i ty Co dalej Jaki wpływ na to miało przedstawienie swojego projektu przez lewice bo wczoraj wnioskodawca Zmieniali pewne rzeczy w tym projekcie na przykład zmieniając Pop Uzasadnienie więc czy wpływ lewice Był tutaj A wiem bo tam wysłałem to uzasadnij Nie ja raczej znaczy to nawet no może nie od państwa ale dosyć niedawno Dowiedziałem Jakiś projekt lewicy w tej sprawie został zgłoszony to raczej Chodziło o to że jeżeli nie ma zgody na ten Nic nie wskazuje na to żeby jakaś większość się pojawiła nie udało się to niestety wszystkich do tego Rozwiązania No to jak się nie udało Tego projektu lewicy Punkt widzenia To już są pytania do władz Jaja Skromnym posłem chociaż już prawie 2:00 Proszę pytać No ja w tym momencie nic takiego nie dostrzegam Przyszłość pokażę matowy bardzo otwarte pytanie więc Pozostawię sobie Tutaj odrobinę pole wolnego Czy zatem umowa koalicyjną a zostanie dzisiaj podpisana z Z porozumieniem Solidarność A to już jest pytanie do władz porozumienia solidarnej Polski Prowadź kiedy się doktór Nawet nie powiem że kół malowaniu tylko po prostu nie W związku z tym nara Czy na realizację zadań budżetowych na pewno nie zabraknie natomiast no to rośnie ryzyko że nie uda się osiągnąć budżetu Nie bez deficytu tylko że jak Bardzo niewielki ale deficyt będzie Te wpływy były przewidziane w tym projekcie bez deficytu No zobaczymy Czasem jest tak że też w ciągu roku te wyniki budżetowe są lepsze niż z początku zakładane tak było w kilku kolejnych latach Może tak będzie Razem NATO Zagrożenia dla jakichkolwiek wydatków budżetowych na