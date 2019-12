PiS z większym poparciem niż w wyborach. Reszta daleko w tyle

Prawo i Sprawiedliwość straciło poparcie względem poprzedniego miesiąca, ale wciąż dystansuje konkurencję. Nieznaczny wzrost poparcia zanotowała Koalicja Obywatelska. Straciło PSL.

Na Prawo i Sprawiedliwość chce w grudniu głosować 45 proc. badanych - wynika z sondażu CBOS. To o jeden procent mniej niż w poprzednim miesiącu. To jednak wciąż lepszy wynik, niż partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała w wyborach parlamentarnych.

Wzrost zanotowała Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 22 proc. respondentów. W listopadzie na ugrupowanie chciało głosować o 2 p.p. mniej. To w dalszym ciągu niższy wynik niż ten uzyskany na jesieni.

Nieznacznie spadło poparcie dla Lewicy. Głos chce na nią oddać 11 proc. ankietowanych. To o 1 p.p. mniej niż we wcześniejszym sondażu. Spory spadek zanotowało PSL. W grudniu ugrupowanie popiera 6 proc. respondentów. To o 3 p.p. mniej niż miesiąc wcześniej.