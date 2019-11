Sondaż. Lewica coraz bliżej Koalicji Obywatelskiej. Na czele - PiS

PiS, KO i Lewica – tak wygląda kolejność partii politycznych, które cieszą się największym poparciem Polaków. To, co się zmieniło w najnowszym badaniu to skala tego poparcia.

Lewica notuje coraz wyższe poparcie, pod koniec listopada wynosi ono 18 proc. (East News, Fot: Rafał Gaglewski)

Prawo i Sprawiedliwość dostało tyle samo głosów ankietowanych, co w ostatnim badaniu – tak wynika z sondażu Social Changes, przeprowadzonego dla portalu wpolityce.pl.

PiS może liczyć na 40 proc. poparcia. Komentatorzy zwracają uwagę, że jest to o ponad 3,5 proc. mniej niż partia dostała w październikowych wyborach parlamentarnych.

Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 24 proc. badanych. To mniej o 1 punkt procentowy niż w poprzednim sondażu i 3 punkty w porównaniu z wyborami.

Coraz bardziej zmniejsza się dystans między KO a Lewicą. Sojusz SLD, Wiosny i Razem pod koniec listopada wspiera 18 proc. wyborców, czyli prawie 6 proc. więcej niż w październiku. W przypadku tego ugrupowania utrzymują się tendencja rosnąca.

Za podium jest PSL, które również odnotowało wzrost poparcia. Teraz otrzymało 10 proc. głosów ankietowanych, czyli o 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego badania i 1,5 w porównaniu do wyniku wyborczego.

Ostatnie z zasiadających w Sejmie ugrupowań – Konfederacja – notuje gorszy wynik niż ten wyborczy. Partię popiera 6 proc. pytanych. W październiku na Konfederację zagłosowało 6,81 proc. Polaków.

Badanie przeprowadzono w dniach od 22 listopada do 26 listopada 2019 roku. W sondażu wzięło udział 1037 osób.

Źródło: wPolityce.pl

