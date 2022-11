PiS w tarapatach. "Podeptali wszystkie ideały"

Gdyby wybory odbyły się teraz, Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby 33,2 procent poparcia - wynika z nowego sondażu WP. To delikatny wzrost w porównaniu z badaniem sprzed dwóch tygodni. Ale do większości w Sejmie wciąż brakuje bardzo dużo. - Do ludzi dociera sygnał o zepsutym państwie; od PiS, od Kaczyńskiego, który każdy weekend wykorzystuje na szerzenie nienawiści - komentował w programie "Newsroom" WP poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Polityk opozycji jest zdania, że Prawo i Sprawiedliwość nie wygra przyszłorocznych wyborów. - Nie będą w stanie stworzyć rządu - stwierdził Kowal. Oceniając aktualną politykę partii rządzącej, wskazał, że "to jest partyjniactwo, z jakim Jarosław Kaczyński całe życie walczył". - Wszystkie ideały, z jakimi szli do wyborów, zostały przez nich podeptane - przekonywał poseł KO.

Rozwiń