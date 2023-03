PiS w koalicji z Konfederacją? Janusz Korwin-Mikke odpowiada

Z sondaży wynika, że PiS - choć wygra wybory - to nie będzie w stanie samodzielnie rządzić. Będzie musiał pomyśleć o koalicjancie. Coraz częściej w tym kontekście wymienia się Konfederację. Czy ugrupowanie to jest gotowe wejść do rządu z PiS? Poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke nie ma wątpliwości.