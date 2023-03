Kolejny problem po aferze w NCBiR. "Nie ma żadnych hamulców"

Do końca kwietnia nie będzie wypłat z programu "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe", który prowadzi NCBiR - ujawniła Wirtualna Polska. Centrum zdecydowało się je wstrzymać po wybuchu afery związanej z decyzjami o przyznaniu funduszy firmom w różnym stopniu powiązanym z osobami związanymi z politykami Partii Republikańskiej, czyli koalicjanta PiS. Oznacza to, że ucierpią dziesiątki uczciwych firm, a w konsekwencji Polska może stracić nawet setki milionów złotych z unijnych dotacji. - Ta władza gnije. Nie ma żadnych hamulców. To jest tego przykład. Będą cierpieć uczciwe firmy, bo kilka osób postanowiło zrobić skok na kasę... to stajnia Augiasza - oceniła w programie "Tłit" WP Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, której klubowi koledzy ujawnili aferę. - Możemy stracić środki z UE, bo NCBiR je wydatkowało. Kradną, jakby jutra nie było - dodawała.