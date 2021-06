PiS traci większość w Sejmie. Wiceminister uderza w Girzyńskiego: Nie jest pępkiem świata

Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski poinformowali w piątek, że opuścili klub Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie ogłosili, że tworzą nowe koło parlamentarne o nazwie "Wybór Polska". Tym samym partia Jarosława Kaczyńskiego traci sejmową większość. - Co do pani poseł Janowskiej, którą cenię i posła Czartoryskiego, to jest to zaskoczenie. Wydaje mi się, że to jest taka chwilowa perturbacja. A co do posła Girzyńskiego, to dostał szansę, ale widać, że nie potrafi jej dobrze wykorzystać - powiedział w programie "Newsroom" WP wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Polityk Solidarnej Polski podkreślił, że Girzyński "nie jest pępkiem świata". - Może się okazać, że te osoby, które brały dziś udział w konferencji, będą odpowiedzialne za rozpad większości sejmowej, co może oznaczać, że wezmą na siebie odpowiedzialność za powrót do rządów np. Lewicy, która zaprzepaści działania również tych posłów i wszystkich nas - tłumaczył wiceminister.