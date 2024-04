PiS szykuje się do 10. zwycięstwa. "Wszystkie ręce na pokład"

PiS chce wygrać po raz 10? "Taka szansa jest"

Bochenek podkreślił, że wybory do PE są bardzo ważne i choć nigdy nie były one dla PiS łatwe, to "kiedy zmobilizowaliśmy się, ciężko pracowaliśmy, jednak ten wynik był mocno satysfakcjonujący". - Dowodem tego są wybory sprzed pięciu lat, które PiS wygrało - zauważył Bochenek.