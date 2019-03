PiS szuka nowych pomysłów na kampanię. "Piątka Kaczyńskiego" ruszy w Polskę

Stratedzy PiS szukają kolejnych pomysłów na kampanię. Na stole zostaną położone propozycje dla nauczycieli. Minister edukacji Anna Zalewska na razie jest "chowana” przez partię, dlatego nie wystąpiła na konwencji PiS we Wrocławiu. Rząd ma także problem z minister finansów Teresą Czerwińską. Mimo to rząd stawia na "nową piątkę PiS”. Szuka też nowych impulsów.

– Temat deklaracji LGBT w kontekście kampanijnym powoli się wyczerpuje, będziecie szukać nowych punktów zaczepienia, narzucać nowe tematy? – pytamy kilka dni przed sobotnią konwencją PiS we Wrocławiu ważną osobę ze sztabu wyborczego partii rządzącej.

Nasi rozmówcy ze sztabu PiS powtarzają: naszym najważniejszym pomysłem na kampanię jest "piątka Kaczyńskiego”, to wokół nowych propozycji społecznych Prawa i Sprawiedliwości ma się ogniskować dyskusja w Polsce.

Politycy PiS – jak można usłyszeć od partyjnych speców od PR – ruszą w Polskę z pozytywnym przekazem związanym z "piątką” i to ma być kluczowy element kampanii. Na tysiącach spotkań w całym kraju lokalni działacze i najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy będą także informować wyborców o tym, co udało się osiągnąć od zwycięskich wyborów w 2015 r.

Długi bieg

Przedstawiciele opozycji – nie bez racji – kpią już i dziwią się, że skoro w Polsce jest rzekomo tak wspaniale, a Polakom puchną portfele tuczone kolejnymi miliardami "od rządu", to po co politycy PiS muszą teraz na siłę tłumaczyć to ludziom?