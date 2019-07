"PiS szczuje na lesbijki i gejów". Paweł Rabiej: widać wzrost agresji

Mamy problem, bo partia rządząca uczyniła z walki z mniejszościami seksualnymi element swojego programu - uważa Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy. Jego zdaniem w Polsce mamy wzrost zachowań homofobicznych.

- Co na to Koalicja Obywatelska i Grzegorz Schetyna? - dopytywał prowadzący rozmowę Marcin Zaborski. - Musimy rozmawiać, bo to realny problem. Wyborcy mają prawo pytać o to polityków podczas kampanii - powiedział Rabiej.