"Gazeta Polska" z dwoma rodzajami naklejek dot. LGBT. "Chodzi o ideologię, nie ludzi"

Do środowego numery tygodnika dołączono dwa rodzaje naklejek. Część z napisem "Strefa wolna od LGBT", część – "Strefa wolna od ideologii LGBT". Beata Dróżdż z "Gazety Polskiej" mówi WP, że początkowo drukowano tylko drugą wersję. "Jednak napis był za długi i skróciliśmy go" – podkreśla.

- Tygodnik był wydrukowany wcześniej, we wtorek już trafił do punktów sprzedaży, więc nie sugerowaliśmy się sygnałami od sprzedawców – mówi nam Beata Dróżdż. I dodaje, że do środowego poranka do redakcji nie wpłynęła żadna oficjalna informacje o blokadzie sprzedaży.