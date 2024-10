PiS straszy programem, które zapoczątkowało. Rząd uspokaja

Maciej Duszczyk w rozmowie z WP zapewnia, że program ma prowadzić do tego, "by nie prowadzić do wykluczenia społecznego głównie Ukraińców i Białorusinów, których jest najwięcej w Polsce". - Chodzi o promocję norm i zasad, jakie obowiązują w Polsce, żeby unikać problemów społecznych. Oferta jest skierowana do osób, które już są legalnie w Polsce i potrzebują m. in. kursów językowych, kwalifikacyjnych, korepetycji dla dzieci. Tam nie ma mowy o procedurach legalizacyjnych – dodaje.