PiS stracił "słuch społeczny"? Polityk odpowiedział "obok"

Paweł Kukiz było gościem programu "Tłit". Patryk Michalski pytał go, czy "PiS jest nadal w stanie sprecyzować, czym naprawdę żyją Polacy”. - Prezes Kaczyński wraca do kwestii płci, osób LGBT itp. W związku z tym zastanawiam się, czy PiS ma nadal ten "słuch społeczny", który umożliwił mu wyborcze zwycięstwo w poprzedniej kadencji? - rozwinął pytanie. - Ja się na takie analizy nie silę. Ja się skupiam na forsowaniu moich postulatów jak zmiana ordynacji wyborczej czy referenda. Przykro tylko, że obywatele tego nie rozumieją - mówił z uśmiechem. Nawiązując do światopoglądowych sporów w Polsce - np. w kwestii związków partnerskich – Kukiz ocenił, że najlepszym sposobem ich rozwiązywania byłoby wprowadzenie cyklicznych referendów. - Organizowano by je co roku. Dotyczyłyby najważniejszych zmian w prawie i były wiążące dla rządzących - wymieniał. Na koniec Kukiz wyjaśnił, dlaczego jego propozycje nie cieszą się znacznym poparciem społecznym. - Ludzie są ogłupiani, także przez media. Poza tym pamiętajmy o latach zaborów, komuny itd. - podsumował.