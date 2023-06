PiS straci wielkie pieniądze. Środki pójdą na in vitro w Łodzi

- Ponieważ umowa, która została podpisana [z agencją pracującą na zlecenie PiS - przyp. red.], zawiera w sobie kary umowne, tak czy siak Prawo i Sprawiedliwość zapłaci za zabiegi in vitro, które zamierzamy zrealizować. Będzie to kilka zabiegów in vitro, z czego bardzo się cieszę - poinformowała we wtorek prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.