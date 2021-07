"PiS się zakiwał". Wybór RPO największym sukcesem opozycji

Powołanie Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich zakończyło kilkumiesięczny impas związany z wyborem następcy Adama Bodnara. Sytuację tę ocenili w programie WP Newsroom dziennikarze Marcin Makowski i Paweł Wroński. - Moim zdaniem to jest największy sukces opozycyjny w tej kadencji, bo udało się utrzymać funkcję bardzo ważną z punktu widzenia praworządności naszego kraju - stwierdził Wroński. Jego zdaniem, władze PiS oceniły koszty polityczne dalszych przepychanek z opozycją i uznały, że nie mogą pozwolić sobie na dalsze forsowanie swoich kandydatów. Marcin Makowski wskazał na kompetencje profesora Wiącka, podkreślając, że na jego korzyść przemawia nieangażowanie się wspory światopoglądowe i polityczne. - Mam wrażenie, że to jest po prostu sukces instytucji, bo naprawdę zbyt długo to wszystko trwało, zbyt destrukcyjne było dla państwa polskiego - powiedział. Dziennikarz Wirtualnej Polski podkreślił jednak, że wybór RPO jest zwycięstwem opozycji, choć kandydat jest kompromisowy. - PiS po prostu się zakiwał. Opozycja w końcu doszła już do takiego momentu, gdzie nie można było się już cofać i trzeba było znaleźć taką kandydaturę kompromisową, bo również dla części KO i części Lwicy jest to kandydatura kompromisowa - ocenił.