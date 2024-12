PiS ruszy na Węgry? W partii plotkują o "azylu w USA" i boją się ujawnienia "pomocników" Romanowskiego

W PiS to, kto pomógł Marcinowi Romanowskiemu ukryć się przed polskim wymiarem sprawiedliwości i wyjechać za granicę - co skończyło się uzyskaniem azylu na Węgrzech - owiane jest tajemnicą.

Wobec wypowiedzi i zapowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej - przytaczanych nam przez rozmówców z PiS - niektórzy politycy formacji Kaczyńskiego mają rozważyć wyjazd na Węgry, żeby "wesprzeć Romanowskiego". Jednak rozmówcy z PiS zwracają nam uwagę, że to "zostałoby zakwalifikowane jako pomoc" ukrywającemu się Romanowskiemu.

- Z tego też powodu nikt nie zdradzi panu, kto i jak pomagał Romanowskiemu w ucieczce. Bo na to jest paragraf. A nikt nie chce być ścigany. Szczegóły zna tylko pełnomocnik Marcina - mówi jeden z rozmówców z PiS.

Wśród polityków PiS krąży też fragment tekstu "Gazety Wyborczej", która sugeruje zatrzymanie byłego wiceministra na Węgrzech i twierdzi, że "będzie musiał ciągle oglądać się za siebie". - Takie zapowiedzi to jest bantustan, gangsterka - oceniają rozmówcy z PiS.

Wieszczą też "ogromny kryzys dyplomatyczny" w relacjach nie tylko z Węgrami, ale i USA. Politycy PiS mogą jednak przeceniać administrację Trumpa w tej sprawie. Jeden z nich wręcz kpi: - I co, Trump miałby się zajmować jakimś posłem z Polski?

Część polityków PiS jednak w to wierzy. Inni jednak nie chcą się poświęcać sprawie. Nie robi tego też - jak zapowiadaliśmy w WP - kandydat PiS na prezydenta. W serwisie X nie odniósł się do ucieczki Romanowskiego, napisał jedynie o tym, że to m.in. jego ściga Federacja Rosyjska.