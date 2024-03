PiS rozliczy "100 konkretów". "Niech się rozliczą z miliona elektryków"

PiS ma zamiar rozliczyć rząd ze "100 konkretów na 100 dni", przedstawionych przez Donalda Tuska podczas kampanii wyborczej jako program Koalicji Obywatelskiej. W swoim exposé Donald Tusk zapewnił, że zostaną one zrealizowane przez koalicyjny rząd. - Część ustaw jest wdrażanych, część jest przygotowywanych lub jest w wykazie prac, więc niebawem będą przedstawiane pod obrady Sejmu - zapewnił w programie "Tłit" wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka z PSL. - PiS traktuje słowa Tuska jeden do jednego i teraz je wykorzystuje - zwrócił uwagę prowadzący program Michał Wróblewski. - PiS miało osiem lat, żeby zrealizować wiele swoich konkretów i przez osiem lat im się wielu kwestii zrealizować nie udało. Więc lepiej niech się rozliczą z tego, czy faktycznie po polskich ulicach jeździ milion samochodów elektrycznych, po tych stu obwodnicach, które wiodą do tego miliona mieszkań, które mieli wybudować - odparł gość programu "Tłit". - Ten proces legislacyjny jest rzetelniejszy, lepszy, chcemy dyskutować nad każdą ustawą, przedstawiać ją pracodawcom i związkowcom. To jest fundamentalna różnica, że nie ma żadnych poprawek poselskich do ustaw rządowych na ostatnim etapie. My chcemy przygotować ustawę raz, a dobrze - tłumaczył wiceminister Miłosz Motyka.

Rozwiń