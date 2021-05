PiS przegrywa głosowanie w Sejmie. Piotr Mueller: jestem zdziwiony, dzwoniłem do Gowina

Kolejny problem PiS na horyzoncie. Większość rządząca przegrała w Sejmie głosowanie w sprawie funduszu deweloperskiego. Podczas głosowania poprawki Senatu, partie opozycyjne wsparło koalicyjne Porozumienie Jarosława Gowina. - Jestem faktycznie zdziwiony tym głosowaniem, my jesteśmy umówieni w ZP na wspólne działania. Zadzwoniłem po głosowaniach do wicepremiera Jarosława Gowina i rozmawialiśmy w tej sprawie (…). Nie był on w stanie racjonalnie wyjaśnić, dlaczego jego posłowie poparli taką poprawkę - mówił w programie "Tłit" Piotr Mueller. Rzecznik rządu ocenił, że "trudno mu wyjaśnić motywacje Porozumienia", ale w zasadniczej kwestii formacja wicepremiera Gowina wsparła ustawy i poprawki PiS w bloku głosowań.

