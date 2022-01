PiS przeciwko obowiązkowi szczepień? Terlecki komentuje

"Mamy dwa tygodnie, żeby się zastanowić". Terlecki o ustawie Hoca

Wicemarszałek dodał również, że "optymiści mówią, że pandemia słabnie, co by oznaczało, że w ogóle nie będzie to konieczne", a pesymiści mówią, że dopiero wszystko jest przed nami i wtedy być może jakieś obostrzenia będą możliwe".