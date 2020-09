PiS planuje zmiany w kodeksie wyborczym. "Dobry czas na rozpoczęcie takich prac"

Zmiany mają dotyczyć m.in. spisów wyborców, które mają trafić z samorządów do PKW. Ma też dojść do korekty w publikacji sondaży. Zjednoczona Prawica zastanawia się nad tym, by wprowadzić zakaz publikacji wyników sondaży w określonym czasie przed wyborami, np. tydzień przed dniem głosowania. Inny pomysł zakłada, by wyłącznie certyfikowane ośrodki badawcze publikowały wyniki.