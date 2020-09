Stryj prezydenta Antoni Duda może zachować funkcję w Radzie Nadzorczej PKP Cargo. "Nie ma presji ze strony PiS"

Co łączy tych troje? To, że w ostatnich dniach - pod wpływem presji ze strony opinii publicznej, mediów i przedstawicieli opozycji, ale także własnego środowiska politycznego - utracili lukratywne posady w państwowych instytucjach związanych ze spółkami Skarbu Państwa.

- Antoniemu to nie grozi. Członkostwo w radzie nadzorczej to nie jest żadna "lukratywna fucha" - słyszymy w PiS, gdy pytamy o stryja Andrzeja Dudy.

Również nasi informatorzy z Kancelarii Prezydenta twierdzą, że nie wiedzą nic o tym, by stryj głowy państwa Antoni Duda miał być odwoływany z Rady Nadzorczej spółki PKP Cargo lub sam miał zamiar rezygnować z tej posady.

- To starszy, doświadczony człowiek. Profesjonalista. Poza tym, w Radzie Nadzorczej nie zarobi jakichś wielkich kokosów - podkreślają nasi rozmówcy [Duda ma zarabiać ok. 12 tys. zł brutto miesięcznie - przyp. red.]. Dodają, że "burza medialna w sprawie Antoniego Dudy jest przesadzona".

Antoni Duda - były poseł PiS, brat Jana Dudy, ojca głowy państwa - nominację na członka Rady Nadzorczej PKP Cargo otrzymał w sierpniu. To państwowa spółka, która zajmuje się przewozami towarowymi.

W latach 90. - jak przypomniał w RMF FM minister aktywów państwowych Jacek Sasin - Antoni Duda zajmował się inwestycjami. - Trzeba mieć przede wszystkim kompetencje. Antoni Duda ma duże doświadczenie w pracy w podmiotach gospodarczych - chwalił stryja prezydenta wicepremier Sasin. I podkreślił, że w 2001 roku Antoni Duda zdał "bardzo trudny egzamin" do rad nadzorczych.

W Sejmie Antoni Duda zasiadał m.in. w Komisji Gospodarki i Rozwoju, co też ma przemawiać za jego nominacją.

- Nikt nie kwestionuje jego kompetencji w naszym obozie. To media zrobiły z tego nadmuchany temat, tylko dlatego, że Antoni jest "tym stryjem" - mówi nam polityk PiS.

- Nasi ludzie byli wściekli, że ktoś tak podły, jak Zbonikowski, może dostać tak dobrą fuchę w spółce wojskowej, nie mając do tego żadnych kompetencji i żadnych moralnych praw - przyznają nasi rozmówcy z PiS.

Przypomnijmy: pod koniec sierpnia Łukasz Zbonikowski - wyrzucony z PiS po zarzutach o stosowanie przemocy wobec żony - został prezesem Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, nadzorowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Spółka zajmuje się produkcją i remontami sprzętu na potrzeby sił zbrojnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Radosław Fogiel o sprawie Łukasza Zbonikowskiego: to nie o sympatie, czy antypatie chodzi

Kilka dni temu Zbonikowski został odwołany z funkcji. Według naszych informacji, stało się to pod presją Nowogrodzkiej i samego Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS - jak pisał portal se.pl - miał być wściekły na to, że ktoś dopuścił do tego, że wyrzucony przez niego z partii Zbonikowski objął lukratywne stanowisko w spółce kontrolowanej przez państwo.