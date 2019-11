PiS ogłasza kandydatów do TK. Kazimierz Ujazdowski: ten wybór mnie zaskoczył

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Stanisław Piotrowicz, Krystyna Pawłowicz oraz Elżbieta Chojna-Duch - to trójka kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.... Rozwiń Panie senatorze zaskoczył pana wcz … Rozwiń Transkrypcja: Panie senatorze zaskoczył pana wczoraj się komunikat że PiS ma swoich kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego Jest nim Krystyna Pawłowicz Czy Stanisław Piotrowicz Tak wyskoczył Bogo To są decyzje które Oznaczają całkowicie całkowite od podmiotowy nie Trybunału Konstytucyjnego no tak Struktury Wiąże tę instytucję już to pal Nie chcę Partie rządzące Wprowadzamy osoby bez autorytetu publicznego Telefonowe dla Prawa i Sprawiedliwości obciążeniem więc byłem zaskoczony ale ale Jarosław Kaczyński nie podejmuje takich decyzji Bez przemyślenia myślę że to jest stawka na przy Stawka na to żeby mieć Gorący w twardych zwolenników Trybunale Konstytucyjnym Właśnie po co jeszcze bardziej upolitycznienie czytane trybunał Jarosław Kaczyński Skoro to są tak jakby sam pan resonator przyznał kontrowersyjny Może to jest stawka na przyszłość taka jest stawka na torze 4 lata Kiedy dojdzie do zmiany polityczne I mieć w Trybunale Gorący skrajnych nieprzejednany Wobec dzisiejszy opozycji Mówi się też co niektórzy komentatorzy twierdzą że to jest taka brzydka po prostu na ten mokry Nie Posąg Jeśli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudy wierzy pan w Motorze No właśnie co zrobię Prezydent Andrzej Duda Gracz przyjmij te kandydaturę czy Oczywiście że przyjdę Po pierwsze już nie w takich kwestiach Zgadzam się z większością polityczną Po co Do niego należy zaprzysiężenie kandydatur U decydentem Instytucja prezydenta przysięga Z drugiej strony on pan prezydent Przecież cały czas mówił o tym że No musimy się wyzbyć tego Systemu z sądu w Trybunału Konstytucyjnego na tutaj mamy Stanisław Piotrowicz Sądzę że prezydent Andrzej Duda znajdzie jakiś argument żeby poprzeć decyzję Rossmana