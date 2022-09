Idą łeb w łeb. Nowy sondaż

Gdyby wybory odbyły się we wrześniu, według szacunków oznaczałoby to PiS miałby ok. 195 mandatów i nie mógłby samodzielnie rządzić. Drugie KO (ok. 164 mandaty) do rządzenia potrzebowałoby szerokiej koalicji ze wszystkim partiami, które weszłyby do Sejmu, czyli także z Konfederacją.