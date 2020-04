WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 robert biedrońtłit 22 min. temu PiS nie odpuszcz ws. wyborów. Robert Biedroń: "Obawiam się, że tylko cud nas może ocalić" - Apeluję o bardzo dokładną analizę propozycji zmian wyborczych przez Senat - powiedział w programie WP "Tłit" Robert Biedroń. Jak tłumaczył,... Rozwiń To w takim razie skoro już pan jes … Rozwiń Transkrypcja: To w takim razie skoro już pan jest przekonany że te wybory Tak czy inaczej będą to może scena w takim razie powinien jak najszybciej przemienić tę ustawę żeby był jak najwięcej czasu mimo wszystko do przygotowania tych korespon wyborów cena to ma 30 dni po tym terminie Niestety niewiele będzie już w stanie zrobić więc apeluję i Zresztą lewica tak będzie postępowała w senacie o bardzo dokładną analizę propozycji dotyczących tych zmian wyborczych bo trzeba wykorzystać każde narzędzia Kaczyński nie wahałbym się żeby z tego korzystać żeby za szaleńczy Marsz Kaczyńskiego po trupach do urn nie tylko wyborczych i to jest dzisiaj najważniejsze zadanie także dla lewicy my będziemy zgłaszali wiele poprawek do tej ustawy które sprawią że te wybory nie będą mogły się odbyć w planowanym przez Kaczyńskiego terminie czyli 10 lub się nie pozwolimy na to żeby w momencie kiedy trzeba Wszystkie ręce na pokład dać żeby ratować polską gospodarkę samorządy i służbę zdrowia żeby Kaczyńskim h u nas w jakimi szaleństwo wyborczemu a wicepremier Jacek Sasin mówi tak że jest wybory były były źle przygotowane on za nie odpowiada to jest gotów podać się do dymisji czyli jest pewien że te wybory uda się przygotować w odpowiedni sposób a nie w odpowiedni sposób nie jest pewnie że jest tak zdeterminowany że to wybory przeprowadzi Zresztą ja nie mam żadnych wątpliwości że jeżeli Jarosław Kaczyński wydał rozkaz Który jest dzisiaj wykonywany przecież Proszę zobaczyć Kto prezentował ten projekt ustawy pełnomocnik wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy był rzecznikiem we własnej sprawie i prowadził ten projekt w sejmie więc tutaj jest to układ zamknięty który jest całkowicie kontrolowany przez Jarosława Kaczyńskiego i zadanie jest jedno trzeba przepchnąć tego słabego niby prezydenta Andrzeja W nadchodzących wyborach i obawiam się że niestety on zostanie zrealizowany Jeżeli nie wydarzy się jakieś sytuacja nadzwyczajna No właśnie to w takim razie coś to by musiało stać żeby Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość się cofnęli zatrzymali niestety wszystko wskazuje na to że także jeśli chodzi o kontakt z panem i koronawirusa Jean robi wiele żebyśmy nie poznali prawdę to znaczy porównaniu z innymi krajami testów wykonuje się być może dlatego żeby nie obnażyć całej prawdo w skali zachorowań i zakażeń Korona wirusem po drugie wiemy że statystyki dotyczące zgodnie ze względu na powikłania związane z Korona wirusem są kwestionowane w różnych kręgach po trzecie jest uruchomiona cała tuba propagandowa w mediach narodowych rządowych i ten cały mechanizm ma sprawić że propaganda sukcesu związana z powstrzymaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce będzie takim gruntem do przeprowadzenia tych wyborów więc boję się że niestety tutaj tylko cud morzem przed tym