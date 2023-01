PiS nie jest w stanie tego uniknąć. Zbliża się czas prawdy [OPINIA]

Głębiej do kieszeni będą więc musieli sięgnąć kierowcy już teraz zdruzgotani absurdalnie wysokimi kosztami. Dla porównania. Średnia cena benzyny w 2021 r. wyniosła 5,44 zł za litr, podczas gdy pod koniec 2022 r. było to 6,55 zł za litr. To zestawienie najlepiej pokazuje, co się stało z kosztami baku paliwa. A dziś najlepszy możliwy scenariusz to utrzymanie w nowym roku poziomu cen z roku starego. Nie trzeba też bujnej fantazji, by wyobrazić sobie scenariusze gorsze – bo cena ropy ściśle powiązana jest z wojną w Ukrainie, a konflikt jest daleki od zakończenia.