Wideo Najnowsze aleksander kwaśniewski + 2 wybory prezydenckiekoronawirus 1 godzinę temu PiS nie chce stanu nadzwyczajnego. Aleksander Kwaśniewski: to oszustwo PiS utrzymuje, że nie ma przesłanek do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, by przełożyć wybory prezydenckie 2020. - To oszustwo - stwierdził... Rozwiń rząd boi się wprowadzić stanu nadz … Rozwiń Transkrypcja: rząd boi się wprowadzić stanu nadzwyczajnego Dlaczego ciągle mi się że nie może tego zrobić że nic takiego się nie dzieje że wystarczy to co jest nie nie nagrywam to oszustwo na nauce się przekazać taką oto wiadomość że te wybory Trzeba zrobić za wszelką cenę nie bacząc ani na koszty ani na to że nie ma kampanii że że że właściwie nie te wybory nie są poprzedzony z dyskusją nie wśród wśród kandydatów i cel tego jest tylko jeden No skorzystać Właśnie na tym o czym w jakim sensie powiedział premier miejski 92% jest dzisiaj jakby gotowych argumenty władzy No więc skoro mamy ten moment psychologiczny gdzie gdzie ludzie nie chcą jak to się przysłowiowa mówi zmieniać koni w czasie przeprawy przez środek rzeki urzędujący prezydent wygrywa mamy 5 lat iw ten sposób wielki problem nie dla PiSu czyli możliwość przegrania wyborów prezydenckich jest zdjęty z agendy no i będziemy nie dalej robić swoje Ja myślę że to jest bardzo cyniczna bardzo zimna kalkulacja w jakim sensie politycznie można ją nawet zrozumieć tylko że ona wpisuje się w moment bo nie ma w nim grać z pandemia nie można ryzykować życia i zdrowia ludzi Ja myślę że im bardziej będziemy mieli właśnie ten szczyt pandemia o czym mówi premier morawiecki w połowie Czy w połowie mają tym bardziej absurd organizowania wyborów w maju będzie już widoczny nawet dla dla dla posłów pis-u na Oni są tak z cyklinowanie że są gotowi nie przyjmować tego dowiem Ale w moim przekonaniu tych twardych faktów będzie ciężko nie przyjechać ale to pani w prezencie co mogłoby skłonić Jarosława Kaczyńskiego do zmiany tej decyzji skoro szantaż polityczny swojego koalicja który postawił na tej szali całą koalicję nie pomógł i nie zmienił tej decyzji to co do tego skłoni być może nic nie skłonie i być może będziemy mieli czy 10 czy 17 maja to jest żadnej różnicy w ciągu 7 dni się nie zmieni będziemy mieli takie właśnie pseudo wybory swoistą farso Wyborczą z bardzo trudnym zapewnieniem uczciwość Borów nie zaakceptowania przez przez większość opinii publicznej No ale jak rozumiem Jarosław Kaczyński wyznaje te ze znaną skąd inąd że Zwycięzców nikt nie więc będą mieli prezydenta będą mieli kolejnych 5 lat i tyle i szuminie a świat i Polska zajmuje się innymi sprawami nie Natomiast co może przekonać No może przekonać jak sądzę wyłącznie twarde fakty No jeżeli będzie i że okażą się prawdziwe opinie premiera Że szczyt zachorowań i szczyt pandemii w Polsce to będzie właśnie my3 blisko połowy maja No to trudno mi sobie wyobrazić żeby w sytuacji kiedy życzysz się wszystkie wszyscy będą zaangażowani w tą walkę z panem ją będą obowiązani restrykcyjny zachowań i że ktoś będzie chciał przeprowadzać wybory które nazywać będą jeszcze świętem demokracji