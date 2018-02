PiS nie chce Gosiewskiej w Brukseli. Sprawa ma drugie dno

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że w kolejnych wyborach do PE na liście PiS zabraknie miejsca dla Beaty Gosiewskiej - wdowy po wicepremierze Przemysławie Gosiewskim, który zginął w Smoleńsku. Stoi za tym większa rewolucja w polityce kadrowej.

Do wyborów pozostał jeszcze ponad rok, ale tworzenie list wyborczych do Parlamentu Europejskiego rusza w PiS pełną parą. Jak twierdzi "Fakt", władze partii mają inny pomysł na skład delegacji PiS w PE.

Na liście raczej nie będzie miejsca dla Beaty Gosiewskiej. Dlaczego? Zdaniem lobbujących za tym polityków PiS, nie poradziła sobie jako europosłanka. Prośby w tej sprawie mają docierać do samego Jarosława Kaczyńskiego.

- Ona nie robi nic. Tylko tyle, że przyjeżdża i wyjeżdża (...) - opowiada "Faktowi" europoseł PiS. Inny dodaje, że Gosiewska zachowuje się wręcz tak, jakby jej w delegacji nie było. - Do zdjęcia czasem gdzieś stanie. I koniec aktywności (...) Ona chyba nawet to czuje, że nie bardzo dała radę i że może nawet nie wie, czy będzie walczyć o miejsce, czy nie - mówi.

"Sprawa jest trudna i delikatna, ale musimy to zrobić"

Sprawa ma jednak drugie dno. Gosiewska dostała się do PE w ramach wystawiania na listach wyborczych PiS członków rodzin osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. - No, wiadomo było: katastrofa to katastrofa i muszą te osoby być na listach - tłumaczy "ważny polityk PiS".