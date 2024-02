PiS na drugim miejscu za PO. "Ludzie oczekują pracy i spokoju"

W mediach krążą informacje, że Mateusz Morawiecki miał być inwigilowany Pegasusem. Zapytana o to w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Marzena Okła-Drewnowicz, ministra ds. polityki senioralnej mówiła, że mamy do czynienia ze "zjazdem", jeśli chodzi o PiS. - Coraz bardziej się pogrążają, a ta sytuacja jest kolejnym przykładem na to, że zajmowali się sobą. Szukali haków na siebie tak, żeby mieli swoich zakładników wszędzie - stwierdziła Okła-Drewnowicz. Podkreśliła, że "nie dziwi jej ta sytuacja, bo po tym rządzie można się było wszystkiego spodziewać". Prowadzący Patryk Michalski przytoczył nowy sondaż poparcia partii politycznych wykonany dla Wirtualnej Polski. Koalicja Obywatelska plasuje się na pierwszym miejscu z poparciem 31,7 proc., tuż za nią PiS z wynikiem 29,0 proc. Dziennikarz zapytał, czy PiS będzie goniło KO. - Oczywiście, że chcieliby odzyskać władzę, ale oni coraz bardziej się pogrążają. Choćby ta informacja o podsłuchiwaniu byłego premiera pokazuje, że coraz więcej takich kwiatków będzie wychodzić - powiedziała ministra. Dodała także, że "Koalicja Obywatelska ma największy wzrost poparcia, co oznacza, że ludzie oczekują pracy i spokoju".