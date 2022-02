"PiS ma szansę na wygranie wyborów". Ryszard Czarnecki o najnowszym sondażu

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je PiS (33,1 proc.). Partia miałaby jednak problem, by zdobyć większość w Sejmie - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Na Koalicję Obywatelską, która znalazła się na drugim miejscu, zagłosowałoby 25,1 proc. ankietowanych. Wyniki badania komentował w programie "Newsroom" WP europoseł PiS Ryszard Czarnecki. - Jeżeli po blisko 7 latach rządzenia ugrupowanie, które ma władzę, notuje wzrost poparcia, to jest to sygnał, że wciąż ma bardzo duże, rosnące nawet, szanse na ponowne wygranie wyborów - stwierdził. - W moim przekonaniu ten sondaż jest potwierdzeniem tego, że po pierwsze wynik wyborów nie jest rozstrzygnięty, a po drugie, że PiS cały czas ma wielką szansę na wygranie wyborów - podkreślił. Czarnecki skomentował również wybór Bogdana Święczkowskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W programie "Tłit" wiceprzewodniczący Lewicy nazwał go "ostatecznym upadkiem tej instytucji" i "czarnym dniem". - Proponuję bardziej realistyczny i mniej emocjonalny język. Większość sejmowa pokazała skuteczność, pokazała, że jest większością. Uważam, że jest to potwierdzenie tego, że PiS wraz z koalicjantami mają stabilną, chociaż niewielką większość w parlamencie - podkreślił Czarnecki.