PiS ma powody do zadowolenia? Prof. Mieńkowska-Norkiene o najnowszym sondażu

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Jak wynika z badania, traci ugrupowanie Szymona Hołowni, rośnie poparcie dla KO i Lewicy. O wyniki tego sondażu była pytana prof. Renata Mieńkowska-Norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. – PiS umościło się w okolicach 32 proc. i prawdopodobnie przez jakiś czas tak to będzie wyglądało – tłumaczyła politolożka. Według niej PiS spodziewało się, że po ogłoszeniu m.in. Polskiego Ładu to poparcie poszybuje do 40 proc. – Potencjalny elektorat partii jest utrzymywany w poczuciu, że PiS dosypuje pieniędzy, a jednocześnie działa na tych sferach, które dotyczą wartości, sprawiedliwości – dodała prof. Mieńkowska-Norkiene, wskazując na "ostatnie ataki na TSUE" oraz "antyunijną i antyniemiecką retorykę". Więcej w materiale wideo.