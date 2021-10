PiS ma powody do obaw. Wicerzecznik o najnowszym sondażu dla WP

Najnowszy sondaż parlamentarny United Surveys dla Wirtualnej Polski przynosi kolejny spadek notowań Prawa i Sprawiedliwości (35,4 proc., spadek o 0,2 pp.). Widoczny jest za to spory wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej (25,9 proc., wzrost o 3 pp.). Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? Czy to stały trend? - Widzielibyśmy, że jest to stały trend, gdyby on taki był - na podstawie poprzednich sondaży. Jest inaczej - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Sondaże dobre cieszą, gorsze martwią, ale najważniejsze jest to, jaki wynik wyborczy jest w dniu głosowania. Ten sondaż pokazuje, że musimy nadal nieustająco ciężko pracować, żeby ten dystans między nami a naszymi konkurentami jeszcze bardziej zwiększać - oznajmił Fogiel.