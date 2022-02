PiS ma nadal większość w Sejmie. Donald Tusk się mylił?

W środę wieczorem większością zaledwie 13 głosów Sejm odrzucił veto Senatu w sprawie "lex Czarnek”. Oznacza to, że ustawa reformująca polskie szkolnictwo wejdzie w życie. – Donald Tusk się pomylił, w kwestii większości sejmowej? Mówił, że premier Mateusz Morawiecki nie ma większości sejmowej, a tu dwa ważne głosowania i dwa wygrane – pytał Mateusz Ratajczak w programie Newsroom, Krystynę Szumilas, posłankę PO i byłą Minister Edukacji. – Ustawa "lex Czarnek" została wrzucona, bez uprzedzenia, w ostatnim momencie (…). PiS Najpierw przetestował swoją większość w Sejmie, sprawdził, czy ci, z którymi rozmawiał (…) są i będą za tą ustawą głosować. Prawo i sprawiedliwość testuje większość do każdego głosowania – zauważyła Krystyna Szumilas. Dodała też, że to nie jest „sama i stabilna większość”, ale głosy zbierane przed każdym głosowaniem. – Ta większość się może kiedyś wykruszyć (…) – wyjaśniała posłanka PO. – Taka większość zbierana (…) polegająca na tym, że kolejnym posłom obiecujemy coś, co zrobimy w momencie, kiedy zagłosują za daną ustawą, to nie jest większość, o którą chodzi w parlamencie. Krystyna Szumilas zauważyła, że taka sytuacja wskazuje na niestabilność władzy, które nie jest w stanie powiedzieć rano, czy wieczorem będzie miała większość. (…) Taka większość nie służy państwu i tworzeniu prawa.