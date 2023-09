PiS lekceważy Polaków? Szef gabinetu prezydenta zapytany wprost

W poniedziałek ogłosiliśmy, że 26 września o godzinie 19.30 odbędzie się w Wirtualnej Polsce #debatakobiet. Do udziału w programie na żywo zostały zaproszone kandydatki wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych. Jedynie sztab Prawa i Sprawiedliwości zignorował zaproszenie do udziału w debacie. To nie pierwsza taka decyzja PiS - wcześniej partia rządząca odmówiła też udziału w debacie, którą Wirtualna Polska chciała zorganizować wspólnie z Onetem. - Rola tego elementu publicznej dyskusji jest przeceniana. Jeszcze 20-30 lat temu debatą można było wygrać kampanię, teraz to jest już przeszłość. Debata toczy się na co dzień - stwierdził w programie "Tłit" WP szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Uderzył też w lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który od dawna deklaruje, że chciałby stanąć do debaty z Jarosławem Kaczyńskiego. - Trudno debatować z osobą, której wiarygodność jest bardzo ograniczona - ocenił Szrot.