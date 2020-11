PiS komentuje orędzie Tomasza Grodzkiego. "Niekompetencja i przekroczenie uprawnień"

Po sobotnim posiedzeniu Senatu politycy PiS zorganizowali briefing prasowy. Marek Pęk powiedział, że jego celem było "wytłumaczenie polemiki z Tomaszem Grodzkim". Polityk wyjaśniał, że Sejm czekał, aż z izby wyższej spłynął ustawy terminowe. Aby mogły wejść w życie, muszą zostać opublikowane do końca miesiąca. Wicemarszałek Senatu uważa, że zostały złamane ustalenia.

Na piątkowym posiedzeniu miały zostać przegłosowane najpilniejsze ustawy, które miały trafić do Sejmu tak, aby posłowie mogli nad nimi procedować. Według Pęka "rozpoczęła się dziwna gra i tak się nie stało". Ustawy miały spłynąć dopiero po jego interwencji. - To skandaliczne funkcjonowanie Kancelarii Senatu. To nie jest Kancelaria Grodzkiego i PO. Będę protestował przeciw przekształceniu Senatu w izbę nieustannej, permanentnej i złośliwej walki z rządem - mówił wicemarszałek Senatu.