PiS już bez Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski? "Obcesowo łajali premiera"

Wicerzecznik PiS podkreślił, że ustawa o ochronie zwierząt to "kwestia wtórna, wręcz trzeciorzędna". - Nie ukrywamy, że problemy były już wcześniej, miesiące temu - powiedział. I przypomniał, że kilka miesięcy temu współpracownicy Ziobry "obcesowo łajali" premiera na Twitterze, gdy ten pojechał do Brukseli.

Fogiel przyznał, że rozmowy z Solidarną Polską powinny zakończyć się "do końca tygodnia". - Dzisiaj to nie Porozumienie Jarosława Gowina jest głównym winnym - stwierdził. Zaznaczył jednak, że "nic nie jest takie oczywiste". - W dużo jaśniejszych barwach rysuje się współpraca z Porozumieniem - przyznał mimo to.