PiS: "Igrzyska Wolności kampanią KO". Organizator odpowiedział, zaprosił Jarosława Kaczyńskiego

Radni PiS skrytykowali plan na nową edycję Igrzysk Wolności w Łodzi. Twierdzą, że wydarzenie będzie częścią kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Organizatorzy nie przeszli obok tego obojętnie. Zaprosili na panele, koncerty i dyskusje prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Fundacja Liberte zaprosiła prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Igrzyska Wolności. A wszystko przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy na sesji Rady Miejskiej powiedzieli, co myślą o tym wydarzeniu.

Marta Grzeszczyk i Bartłomiej Dyba-Bojarski ocenili, że Igrzyska Wolności - a konkretnie ich tegoroczna, wrześniowa edycja, której hasło przewodnie brzmi: "Jak zwyciężają demokracje?" - przekształcą się w kampanię wyborczą Koalicji Obywatelskiej. Zwrócili uwagę, że radni z klubów KO i SLD zgodzili się na to, by zmieniono termin wydarzenia. Odbędzie się nie w listopadzie, a we wrześniu, przed wyborami.