PiS dofinansowuje "faszystowskie bojówki"? Horała odpiera zarzuty

Aż 3 mln zł dostały od państwa "Straż Narodowa" i "Marsz Niepodległości" Roberta Bąkiewicza. Posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba zarzucają PiS "karmienie faszystowskich bojówek" i oszustwo przy ocenianiu wniosków o dofinansowanie. Do ich słów odniósł się w programie "Tłit" Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. - Nie znam szczegółów w tej sprawie, mogę opierać się tylko na słowach posła Szczerby więc pozostaję sceptyczny. Ale oczywiście, jeśli uważa, że zostało popełnione przestępstwo, ma pełne prawo złożyć odpowiednie zawiadomienie np. do prokuratury. (…) Generalnie, środowiska lewicowo-liberalne mają problem z tym, że z różnych funduszy publicznych pieniądze dostają nie tylko ich instytucje, promujące lewicowo-liberalne poglądy - stwierdził. Horała dodał, że do dziś duże fundusze trafiają do tych grup. W tym kontekście wymienił film "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego, który otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej mimo "jednoznacznego przekazu ideowo-politycznego".