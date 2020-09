PiS. "Die Zeit" o Polsce: incydent w imperium Jarosława Kaczyńskiego

"U Jarosława Kaczyńskiego są to zwierzęta. Koty, z którymi mieszka, nazywają się Fiona i Czaruś i są częścią legendy, otaczającej żyjącego samotnie szefa polskiej partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość. Niezapomniane jest posiedzenie parlamentu, podczas którego Kaczyński niewzruszenie przeglądał atlas kotów, choć na sali plenarnej akurat było burzliwie" - relacjonuje "Die Zeit".

Rysy na monolicie PiS

"Nie jest zatem zaskoczeniem, że szef PiS na poważnie angażuje się na rzecz ochrony zwierząt. Wyjaśnienia wymaga jednak to, dlaczego tak daleko posunął się w obronie zwierząt, że wpędził rzekomo niezatapialny rząd w prawdziwy kryzys" - dodaje. I relacjonuje, że w zeszłym tygodniu kilkudziesięciu posłów obozu rządzącego zagłosowało przeciwko ustawie o ochronie zwierząt albo wstrzymało się od głosu. "To niesłychany incydent w imperium Kaczyńskiego" - pisze "Die Zeit".

Dziennik ocenia, że z daleka "PiS wygląda jak monolit, a partia znika za swoim pozornie wszechmocnym przewodniczącym". "Na tym bloku od dawna są jednak różne rysy. PiS to raczej zbieranina prawicowych ruchów jako zwarta ideologiczna konstrukcja. Jego spektrum sięga od narodowej prawicy, jaką w Niemczech można znaleźć w radykalnym skrzydle AfD, aż po przedstawicieli chrześcijańsko-demokratycznej klasy średniej" - ocenia "Die Zeit". "Strategicznym osiągnięciem Kaczyńskiego jest to, że skupił różne prawicowe siły i do tej pory trzymał je razem twardą ręką" - czytamy.