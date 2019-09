PiS chce znieść immunitety. Kaczyński mówi, że to działanie "za" demokracją

Sędziom i prokuratorom odebrać immunitety, a zatrzymanie posła umożliwić na wniosek Prokuratora Generalnego. To projekt PiS, który wywołał burzę. - Uważamy, że w imię równości trzeba tę zmianę przeprowadzić - stwierdził Jarosław Kaczyński.



Jarosław Kaczyński przemawiał w Legnicy (PAP, Fot: Jan Karwowski)

Ogłoszony w sobotę program wyborczy PiS zawiera punkt dotyczący immunitetów. Partia proponuje, żeby, na wniosek Prokuratora Generalnego, możliwe było pociąganie do odpowiedzialności karnej, zatrzymywanie i aresztowanie parlamentarzystów. Projekt zakłada również zniesienie immunitetów, które obecnie mają sędziowie i prokuratorzy.

"Może będzie referendum"

Podczas przemówienia w Legnicy prezes PiS Jarosław Kaczyński odpierał falę krytyki, przypominał, że na mównicy sejmowej niejednokrotnie stawali politycy o coś podejrzani, oskarżani, unikający wyroków. Tłumaczył również, że propozycja PiS jest "umiarkowana" z różnymi "ograniczeniami".

- Musi pozostać immunitet poselski, ale tzw. materialny, dotyczący tego, co robi poseł, jako poseł, gdy przemawia z mównicy, głosuje, czy składa projekt ustawy. To w żaden sposób nie może być przedmiotem postępowań karnych - stwierdził. .

Jak zauważał, żeby to zmienić, trzeba zmienić Konstytucję. - Przepisy, które o tym mówią, są w Konstytucji - powiedział. - My Konstytucji nie naruszymy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale będziemy zabiegali o możliwie jak największą większość. Ta konstytucyjna, obawiam się, jest poza możliwościami, wtedy będziemy zabiegali o sojuszników - mówił dalej.

Kaczyński zapowiedział również, że nie wyklucza przeprowadzenia referendum. - Być może w tej sprawie będzie referendum - oznajmił. - Ono nie będzie wiążące, bo takiej możliwości prawnej nie ma - dodał.

"W imię wolności"

Prezes PiS zaznaczył, że sędzia musi być chroniony "w pewnym zakresie", podkreślał, że to dla niego oczywiste. - Ale czy ma być chroniony wtedy, kiedy kradnie w supermarkecie? - pytał dalej. - Czy ma być chroniony, jeżeli jest powiązany z miejscowymi mafiami czy z miejscowym w gruncie rzeczy kryminalnym układem? I wydaje wyroki z tym związane - dodawał.

Wtedy zdaniem Kaczyńskiego nie powinien być chroniony ani sędzia, an prokurator, ani poseł. - My chcemy utrzymać zabezpieczenia - zapewnił. - To nie będzie tak, że każdy może zdobyć wpływy, nawiązać kontakty z prokuraturą i przeszkadzającego mu posła czy senatora postawić przed sądem. Tak nie będzie - wyjaśnił.

Ocenił, że regulacje, jakie chce wprowadzić PiS, to wcale nie działanie przeciwko demokracji. - Uważamy że w imię równości, a także na podstawie doświadczenia ostatnich 30 lat, trzeba tę zmianę przeprowadzić - stwierdził. - To nie jest przeciwko demokracji, wolności, praworządności, tylko to jest za wolnością, demokracją i praworządnością - podsumował.

Poseł nie może być zatrzymany

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami poseł nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu. Wyjątkami są sytuacje, w których parlamentarzysta zostanie ujęty na gorącym uczynku lub jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.