Kaczyński podjął decyzję. Będzie projekt zmiany konstytucji

Pytany w minioną sobotę na spotkaniu w Ełku, czy jest szansa na zniesienie immunitetów sędziów i parlamentarzystów, szef PiS powiedział: "My tę sprawę postawimy jeszcze w tej kadencji, ale jesteśmy przekonani, że to nie przejdzie". – Natomiast, jeżeli wygramy kolejne wybory, to na uszach staniemy, żeby to znieść, bo to jest horrendum – zadeklarował.