PiS chce zmienić Kodeks Wyborczy. Piotr Mueller pytany o Konstytucję

przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki i przyznał że się związani z opozycją samorządowców których pan teraz powiedział nie będą chcieli zorganizować wyborów w swoich miastach to rząd będzie wprowadzał za komisarzy pan się zgadza z takim scenariuszem przedstawionym przez szefa klubu PiS Panie redaktorze my przede wszystkim wczoraj złożyliśmy projekt który zakłada głosowanie korespondencyjne To jest odpowiedź na pewne ryzyka związane z z epidemią również to rozwiązanie które prowadzone między innymi w Niemczech W związku z tym myślę że to jest lepsze odpowiedź na to w tym sensie że gwarantuje jeszcze większe bezpieczeństwo czy samorządowcy samorządowcy którzy deklarują że nie zorganizują wyborów nie podejmują ten decyzję nie wiedząc jeszcze jak będzie wyglądała sytuacja za ponad miesiąc pamiętajmy żeby biorą za ponad miesiąc Jakbyśmy cofnęli się w czasie zobaczyć co było miesiąc temu w Polsce bylibyśmy zupełnie innej rzeczywistości Mam nadzieję że za miesiąc będziemy też dużo rzeczy rzeczywistości i wtedy będzie można oceniać czy wybory należy przeprowadzać czy nie w tej kwestia ta oczywiście nie jest jego zacznij rozumieć ale pamiętajmy o tym że z punktu widzenia Konstytucji możliwość przesunięcia wyboru jest tylko w przypadku wprowadzenia stanu dobrze ale czy zgodne z konstytucją wprowadzanie instrukcja do kodeksu wyborczego na DeFacto nieco ponad miesiąc przed wyborami prezydenckimi jadę faktu My już trwamy w tych wyborach ponieważ one zostały rozpisane a w lutym Czy wprowadzanie dzisiaj w kodeksie wyborczym tak istotnych jak głosowanie korespondencyjne jest zgodne z prawem zgodne z konstytucją zgodne z pewnymi zasadami ktoś zasadę pytanie ponieważ Faktycznie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego była mowa o tym że jest powinien termin wprowadzenia zmian w kodeksie wyborczym dotyczących istotnych elementów wyborów i 100 elementy wyborów to są na przykład w przypadku wyborów do parlamentu w przypadku wyboru do sejmu na przykład granice okręgów wyborczych nie ale to chyba mówił że to nie jest ten element wyborów korespondencyjne dla wszystkich wrzucić radykalna zmiana wy pracujące w ogóle cały porządek jeżeli chodzi o element nie jeżeli chodzi o element jeżeli chodzi o element decyzji wyborczych karta do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym karta do głosowania w wyborach w lokalach wyborczych jest taka sama w przypadku istotnych zmian elementów kodeksu wyborczego mówimy o zmianie okręgu wyborczym metody liczenia głosów tak że na przykład przesunięcia progu wyborczego wybory prezydenckie są bardzo po tym kotem specyficzne ponieważ są proste do realizacji w kącie w kontekście to znaczy nie ma metody liczenia głosów nie ma kwestii okręgów wyborczych bo jednym okręgiem jest cała Polska a metoda na liczenie głosów jest jasna bo chodzi tutaj o większość uzyskanych głosów zupełnie inna sytuacja w przypadku wyborów parlamentarnych zgadzam się z tym że na przykład zmiana okręgu wyborczego nie wiem tydzień dwa tygodnie miesiąc przed wyborami do sejmu byłaby niezgodna z konstytucją natomiast my nie zmieniamy sposobu liczenia głosów w sensie takim że zmienia się większość którą może na przykład prezydent został wybrany bo to są one są określone w Konstytucji więc jej zmienić nie można