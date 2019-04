PiS chce walczyć z dyskryminacją polskich konsumentów. Ale być może sam się do niej przyczynił

Podwójna jakość produktów ze wschodu i zachodu UE sprawia, że Polacy nie są traktowani jak inni obywatele Unii - sugerował w Poznaniu premier Morawiecki. Przy okazji oskarżył PO o głosowanie przeciwko zniesieniu nieuczciwych praktyk. Ale zdaniem opozycji to PiS głosował w interesie niemieckich koncernów.

Szef rządu stwierdził, że problem jest pogwałceniem prawa do równego traktowania i zapowiedział, że delegacja PiS będzie walczyć z dyskryminacją. Dla zilustrowania zjawiska zamiast o niemieckiej chemii mówił o brukselskich ciasteczkach.

- Jeden z naszych bardzo bliskich przyjaciół z rządu i z PiS, Joachim, opowiedział mi, że jego najmłodsze dziecko lubi maślane ciasteczka. Niestety, musi te ciasteczka przywozić z Brukseli. Więc nawet jakbyśmy sprawdzali etykiety, to dziecko nigdy nie kłamie, dziecko nie czyta etykiet, poznaje po smaku. I te same ciasteczka inaczej smakują przywożone stamtąd, a inaczej tutaj - opowiadał premier.

Morawiecki zaatakował przy tym europosłów Platformy Obywatelskiej za "głosowanie przeciwko równości, przeciwko temu, aby produkty na rynku europejskim były wszędzie takiej samej jakości". Nawiązał w ten sposób do niedawnego głosowania w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą, która miała zdelegalizować sprzedawanie przez koncerny stosowania podwójnych standardów.

Dlaczego PO głosowało przeciw?

Skąd te różnice? Cały problem leży w tym, że przyjęte przez PE regulacje w rzeczywistości nie delegalizują nieuczciwych praktyk. W Poznaniu przyznawał to nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dlaczego? Dziur w prawie jest kilka. Przepisy mówią np., że sprzedawane w różnych krajach w takim samym opakowaniu produkty nie mogą się "znacząco" różnić składem - co de facto pozwala na różnice w stosowanych składnikach. Co więcej, urzędy ds. ochrony konsumentów będą mogły interweniować dopiero po zgłoszeniu nieuczciwych przypadków od obywateli. W końcu do regulacji dołączona jest otwarta lista wyjątków.