PiS bez subwencji. Polacy ocenili decyzję PKW

Polacy zostali zapytani o to jak oceniają decyzję o odrzuceniu przez PKW sprawozdania finansowego PiS. Z najnowszego sondażu Opinii 24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że decyzję PKW pozytywnie oceniła połowa badanych - równo 50 proc.

Odrzucenie sprawozdania finansowego przez PKW to poważny cios dla PiS, które może stracić znaczące środki na działalność. Prawo i Sprawiedliwość zapowiadała we wrześniu odwołanie się do Sądu Najwyższego na decyzję PKW.