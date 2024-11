Kampania z kartki. Nawrocki nie idzie drogą Dudy. W PiS wskazują przyczyny

Prezes IPN - żeby myśleć o wygranej w wyborach - musi zadbać o relacje z dziennikarzami, a tym samym z wyborcami i to różnych partii. Tak jak Andrzej Duda.

Nawrocki o swoim kandydowaniu w wyborach dowiedział się bowiem dopiero 22 listopada. I to w centrali PiS. Potwierdził to czołowy polityk tej partii Przemysław Czarnek (wcześniej również typowany na kandydata).

Niektórzy po tej wypowiedzi złapali się na głowy: jak można było przyznawać, że kandydat "obywatelski" dowiaduje się od prezesa PiS w jego biurze, że będzie kandydatem z poparciem PiS? - To burzyło przekaz - mówił nieoficjalnie jeden z polityków.

W PiS się pilnują, by nie poruszać tematu. Nie chcą spalić Nawrockiego.

Brak czasu na przygotowanie ujawniło się już na tzw. kongresie obywatelskim zorganizowanym przez PiS, na którym PiS przedstawił kandydaturę Nawrockiego. Politycy PiS przyznawali, że to trochę trudne do wytłumaczenia, biorąc pod uwagę fakt, iż prezes "szukał" kandydata na głowę państwa od mniej więcej roku.

Skończyło się na Nawrockim. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej miał niespełna dwie doby na przygotowanie i nauczenie się swojej przemowy. Ostatecznie posiłkował się kartką, nie krył stresu, wypadł nie do końca naturalnie, co wielu mu zarzucało. Przyznali to w kuluarach sami politycy PiS. - Dlaczego nikt nie pomyślał o prompterze? - pytali niektórzy.