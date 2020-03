Piotr Zgorzelski o wyborach prezydenckich 10 maja: "święto demokracji" a la Korea Północna

zaskoczyła pana wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego dla polskiej agencji prasowej który twierdzi że a wybory które odbyły się wybory lokalne które odbyły się teraz w niedzielę świadczą że wybory 10 maja wybory prezydenckie Są absolutnie nie zagrożone No jeżeli 10 lub kilku na 100% frekwencja jest wystarczająco do tego aby formułować te że wybory można przeprowadzić No to gratuluję takie demokracji No to jest to święto demokracji Ala Korea Północna i myślę że Polacy takiego święta by sobie spokój jakie są otwarte rozmowa kolorze kandydaci mają nierówną nie motywy są jednoznaczne zdają sobie sprawę że po tym kryzysie spadnie Fala fala niezadowolenia my będzie też to to o czym wspomnieliśmy czyli Proces oceny czy państwo polskie było przygotowane i nie chodzi tutaj bardziej o rozliczanie w innych tylko stanu państwa przed tym kryzysem w sytuacji kiedy już w styczniu było wiadomo że on do nas dotrze to jest pierwsza sprawa druga rzecz to na pewno to o czym rozmawialiśmy wcześniej może będzie musiał zrobić redukcję wydatków społecznych co z pewnością nie odbije się na pozytywnych notowaniach partii rządzącej dlatego tak mocno prądu wyborów 10 nawet kosztem zdrowia i życia Polaków bo Jeżeli okazuje się że fala kulminacyjna tej epidemii w Polsce przyjdzie za kilkanaście to pamiętajmy o tym że fala kulminacyjna ma to do siebie że jeszcze później jej osłabienie trwa także jakiś czas i nie chodzi tutaj o tych którzy są w stosunku do Andrzeja Dudy w dużym stopniu poszkodowani bo pan prezydent podpisując 2000000000 dla telewizji publicznej tym samym stworzył okienko z którego wygląda niemalże przez 24 godziny na dobę a jeżeli inni kandydaci mają szansę w tym medium w niesłusznie zwany Narodowym czy publicznym się pojawić to tylko w krzywym zwierciadle