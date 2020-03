Piotr Zgorzelski o "misji" Stanisława Karczewskiego. Ma dla niego propozycję

Władysław kosiniak-kamysz z zawodu lekarz zamierza pracować w szpitalu tak jak na przykład robi to dzisiaj wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski które konferencję prasowe przed szpitalem który zakłada kombinezon robi sobie zdjęcia na Twitterze No jeżeli jeżeli taką decyzję Władysław kosiniak-kamysz podejmie to na pewno nie ogłosi jej na konferencji prasowej jak zrobił to Pan marszałek Karczewski karczewskie mu w jego misji przypomnę że to słowo i chyba już na stałe będzie przypisane panu marszałkowi Karczewskiej mówię komisji towarzysz cały czas Media słyszałem tak że że za panem marszałkiem karczewskim do jego macierzystego szpitala Przyjechał samochód pełny ze sprzętu ochrony osobistej maseczek to mam taką propozycję do pana Karczewskiego że jest 300 powiatów w każdym z powiatów jest jeden szpital żeby Pan marszałek ten swoją misję wypełniał rotacji w każdym powiecie bo jeżeli za marszałkiem karczewskim jadą samochody ze sprzętem no to wtedy na pewno walka z Korona wirusem będzie dużo bardziej skutecznie Pana zdaniem to jest taki polityczny trochę w wykonaniu Marszałka i pan apeluje o to żeby marszałek Karczewski tak po prostu nie czynił ja nie apeluję do pana Kaczyńskiego nic bo kiedy widziałem żenująco żenująco wymianę zdań na temat korzystania z dozownika pomiędzy marszałkiem Karczewski mi Marszał to spuszczam na to zasłonę milczenia Jeszcze raz mówię że Władysław kosiniak-kamysz jeżeli taką decyzję podejmie to na pewno nie w świetle fleszy i tylko po prostu będzie wykonywał swój zawód ale to jest jego decyzja i on taką decyzję jeżeli w ogóle to podejmie samodzielnie