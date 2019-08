Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Jest komunikat prokuratury w sprawie śledztwa

Są nowe informacje w sprawie śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Ze względu na "znaczny oddźwięk społeczny" sprawę od prokuratury rejonowej przejęła prokuratura okręgowa.

"29 sierpnia 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Olsztynie przejęła z Prokuratury Rejonowej w Giżycku śledztwo w sprawie wypadku w ruchu wodnym ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w dniu 18 sierpnia 2019 r." - poinformował rzecznik prasowy PO Krzysztof Stodolny.

Zapytaliśmy Stodolnego o informacje ws. sekcji zwłok Piotra Woźniaka-Staraka. Zaznaczył on jednak, że nie ma nic więcej do powiedzenia poza tym, co znalazło się w komunikacie PO.