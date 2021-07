Piotr Müller odpowiada na artykuł WP. "Pochodzę z IT"

Szymon Jadczak oraz Patryk Słowik na łamach Wirtualnej Polski opisali błędy i słabości systemu pocztowego Kancelarii Sejmu, ale także skrzynek rządowych. Według ekspertów rząd korzysta z przestarzałego oprogramowania. - Ja pochodzę również z sektora IT - powiedział w programie "Tłit" WP rzecznik rządu. - Jeżeli ktoś mi mówi, że obsługiwany oraz na bieżąco aktualizowany system wymiany pocztowej z 2016 roku, który ma wprowadzane patche (aktualizacje oprogramowania, które naprawiają błędy - przyp. red.) i zawsze jest weryfikowany pod kątem bezpieczeństwa oraz aktualizacji, jest gorszy, bo wyszła wersja z 2019 roku, to jest to, delikatnie mówiąc, nadużycie - powiedział Piotr Müller. - Jeżeli dany system nadal jest obsługiwany pod kątem wszystkich łatek systemowych i weryfikacji bezpieczeństwa, to jest to system tak samo dobry jak ten z 2019 roku czy nowszy - wskazał polityk.